Em posse, Camilo diz para deputados que o governo sempre estará aberto para críticas 'respeitosas'

Durante discurso de posse na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (1), o governador reeleito Camilo Santana (PT) disse que inicia essa nova jornada com “mais vontade de trabalhar para superar os desafios por um Ceará cada vez mais justo”.

Camilo, que foi o governador reeleito mais bem votado do País nas eleições em 2018 - quase 80% -, com um arco de aliança formado por 24 partidos, fez questão de agradecer a cada um dos deputados federais e estaduais aliados presentes na solenidade.

“Sempre costumo dizer que ninguém governa sozinho. Quero pedir o apoio dos deputados estaduais para juntos fazermos um Ceará cada vez mais forte. Sempre terão as portas do governo abertas para críticas, sugestões respeitosas e construtivas”, frisou.

Em seguida, o governador também deu posse aos secretários, no Palácio da Abolição. Confira a lista do secretariado do segundo mandato do petista:

Casa Civil = Élcio Batista

= Élcio Batista Procuradoria-Geral do Estado = Juvencio Viana

= Juvencio Viana Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado = Aloísio Carvalho

= Aloísio Carvalho Secretaria da Fazenda = Fernanda Pacobahyba

= Fernanda Pacobahyba Secretaria do Planejamento e Gestão = Mauro Filho

= Mauro Filho Secretaria da Educação = Eliane Estrela

= Eliane Estrela Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos = Socorro França

= Socorro França Secretaria da Saúde = Carlos Roberto Martins Rodrigues (Dr. Cabeto)

= Carlos Roberto Martins Rodrigues (Dr. Cabeto) Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social = André Costa

= André Costa Secretariaria de Administração Penitenciária = Luís Mauro Albuquerque

= Luís Mauro Albuquerque Secretaria da Cultura = Fabiano Piúba

= Fabiano Piúba Secretaria do Esporte e Juventude = Rogério Pinheiro

= Rogério Pinheiro Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior = Inácio Arruda

= Inácio Arruda Secretaria do Turismo = Arialdo Pinho

= Arialdo Pinho Secretaria do Desenvolvimento Agrário = Francisco de Assis Diniz

= Francisco de Assis Diniz Secretaria dos Recursos Hídricos = Francisco Teixeira

= Francisco Teixeira Secretaria da Infraestrutura = Lúcio Gomes

= Lúcio Gomes Secretaria das Cidades = Zezinho Albuquerque

= Zezinho Albuquerque Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho = Maia Junior

= Maia Junior Secretaria do Meio Ambiente = Artur Bruno

= Artur Bruno Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário = Cândida Maria Torres

= Cândida Maria Torres Casa Militar = Coronel Andrade Mendonça

= Coronel Andrade Mendonça Assessoria Especial de Relações Institucionais = Nelson Martins*

= Nelson Martins* Assessoria Especial de Relações Internacionais = César Ribeiro*

= César Ribeiro* Assessoria Especial de Comunicação = Chagas Vieira*

*Cargos com status de secretaria