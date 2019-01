Em Davos, Bolsonaro quer mostrar em discurso que o 'Brasil mudou'

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) faz primeiro discurso, nesta terça-feira (22), depois de eleito, na abertura da 39ª edição do Fórum Econômico Mundial, que reúne a elite política e econômica global, em Davos, na Suíça.

Em um discurso de 45 minutos, previsto para 12h30, Bolsonaro vai destacar a disposição do Brasil na abertura econômica, no combate à corrupção e no compromisso com a democracia.

“Queremos mostrar que o Brasil tomou medidas para que o mundo restabeleça confiança, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem viés ideológico, que nós podemos ser um país bom para investimentos, e, em especial, para o agronegócio", declarou, nesta segunda (21), ao chegar em Davos.

"Para isso estamos aqui: para mostrar que o Brasil mudou", emendou Bolsonaro.

O presidente quer mostrar ainda que a economia brasileira está se modernizando, com abertura comercial, segurança jurídica para os investidores externos e reformas estruturais.

Agenda

Na noite desta terça-feira, o presidente tem jantar com o fundador do Fórum Econômico Mundial, professor Klaus Schwab.

Nesta quarta-feira (23), Bolsonaro participa de jantar fechado com os presidentes da Colômbia, Equador, Peru e da Costa Rica. Os cinco presidentes latino-americanos assistirão a uma apresentação do presidente executivo da Microsoft, Satya Nadella.

Na quinta-feira (24), está prevista a participação do presidente num almoço de trabalho sobre a globalização 4.0, que trata da quarta revolução industrial proporcionada pela tecnologia e é o tema do Fórum Econômico Mundial este ano.

Depois, a comitiva que conta com um dos filhos do presidente, o deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, e os ministros Paulo Guedes, Ernesto Araújo e Sérgio Moro, retorna a Zurique, de onde embarca de volta para Brasília, chegando à capital federal na sexta-feira (25).

Tensão sobre o presidente

A estreia de Bolsonaro como presidente em um evento internacional ocorre em um momento em que aumenta a pressão sobre seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro, deputado estadual e senador eleito pelo PSL, com posse prevista para 1º de fevereiro. Ele está sendo apontado em uma série de movimentações bancárias consideradas suspeitas.

O evento em Davos reúne 3.000 empresários e líderes políticos entre hoje (22) e sexta-feira (25).

Com informações da AFP