Eduardo Girão diz que Tasso Jereissati é "excelente nome" para Presidência do Senado

O senador eleito Eduardo Girão (Pros) defendeu o nome de senador Tasso Jereissati (PSDB) para o cargo de presidente do Senado. "Tasso é um excelente nome. Uma pessoa que está acima de qualquer suspeita, nada de envolvimento com a Lava-jato. Tem alguns nomes surgindo, a gente tem que ter muito cuidado com relação a não dar um passo para trás, não voltar a tempos sombrios. Não conversei ainda com o senador Tasso. Sou uma pessoa de causas, de bandeiras, quero saber o que ele pensa sobre essas bandeiras", disse.

A declaração foi feita durante a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no último pleito, realizado em outubro. A solenidade é realizada nesta quarta-feira (19) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), sob a presidência da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, no Centro de Eventos, em Fortaleza. Foram diplomados o governador reeleito, Camilo Sobreira de Santana, a vice-governadora Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, os senadores eleitos, Cid Ferreira Gomes e Luis Eduardo Girão, os 46 deputados estaduais e 22 deputados federais.

Sem auxílio-moradia

O político afirmou ainda que encaminhou pedido ao Senado abdicando dos direitos a auxílio-moradia, apartamento funcional, carro oficial e plano de saúde vitalício. "Vamos também trabalhar com metade dos assessores. Por isso estamos capacitando a equipe, para ter planejamento estratégico e produtividade. Isso vai resolver o problema do País? Não. Mas é uma obrigação nossa, dar o exemplo. Se o povo não tem mordomia, regalias, privilégios, por que a gente tem que ter? Pelo que eu pude levantar, até o fim do mandato deve ser uma economia de sete a oito milhões de reais", disse.