Eduardo Bolsonaro nega articulação para migrar para novo partido

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi ao Twitter nesta segunda-feira (18), para negar que esteja envolvido na articulação para a recriação da União Democrática Nacional (UDN) partido para o qual integrantes do clã Bolsonaro estariam planejando migrar, na esteira do desgaste sofrido pelo PSL. Reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo no domingo (17) revelou que Eduardo teria se reunido na semana passada, em Brasília, com articuladores do novo partido.

"Informações de sites e outros estão me incluindo numa possibilidade de formação de novo partido. Informo a todos que não estou participando na formação ou resgate de qualquer partido", escreveu Eduardo Bolsonaro.

A nova UDN é um dos 75 partidos que estão em fase de criação, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ainda segundo o jornal, o dirigente da futura sigla, o capixaba Marcus Alves de Souza, afirma que já foram obtidas 380 mil das 497 mil assinaturas necessárias à criação da sigla.