Domingos Filho presidirá o PSD do Ceará

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, convidou o ex-vice-governador Domingos Filho para assumir a presidência estadual do partido. Caberá ao titular do PSD a organização da legenda para as eleições municipais de 2020, que são consideradas as mais desafiadoras já que não haverá mais coligação para os cargos proporcionais, ou seja, para as eleições dos vereadores.

O convite aconteceu ontem, em São Paulo, durante reunião entre Kassab, Domingos Filho e a deputada estadual eleita Patrícia Aguiar, esposa de Filho. Atualmente, o PSD no Ceará é presidido pelo deputado federal reeleito e líder da bancada na Câmara Federal, Domingos Neto.

Gilberto Kassab disse que Domingos Neto foi o escolhido pelo partido e pela bancada para assumir a Relatoria Geral do Orçamento da União que, caberá ao PSD no acordo com o Bloco Partidário que apoia a reeleição do deputado Rodrigo Maia para a presidência da Câmara Federal.

Domingos Filho desistiu das eleições de 2018 por incompatibilidade, uma vez que é conselheiro em disponibilidade do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Ele tentaria uma vaga na Assembleia Legislativa, mas decidiu apoiar a esposa, Patrícia Aguiar, que foi eleita.