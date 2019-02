Deputados participam de primeira sessão ordinária na Assembleia Legislativa

Os deputados estaduais participam na manhã desta quarta-feira (6), na Assembleia Legislativa do Ceará, da primeira sessão ordinária da atual Legislatura. O primeiro pronunciamento do dia foi feito pelo deputado Delegado Cavalcante (PSL).

Para ter direito a uma das seis vagas para pronunciamentos de 15 minutos nesta primeira sessão, alguns deputados "madrugaram" na Assembleia. Os demais pronunciamentos, na chamada Ordem do Dia, se limitam a apenas três minutos.

Primeiro a discursar, o Delegado Cavalcante, que retorna ao legislativo cearense após "surfar na onda Bolsonaro", fez referência ao estado de saúde do chefe do executivo, que se recupera da cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal a qual foi submetido no último dia 28.

"Bolsonaro, para mim, me surpreendeu. A população acreditou, confiou e ele chegou na presidência da república. Nós temos fé em Deus que já já ele retornará para assumir o cargo de presidente", disse Cavalcante.

Definição dos líderes

O presidente da AL deputado José Sarto (PDT) comanda a mesa acompanhado do vice-presidente Fernando Santana (PT). Na abertura dos trabalhos, 23 deputados registraram presença.

Sarto solicitou que os deputados indiquem os líderes de cada partido para realização da primeira reunião do Colégio de Líderes.

A Mesa Diretora da Assembleia se reúne nesta quarta-feira (6), a partir das 15 horas, para definir espaços na Casa. No entanto, para presidências de comissões é preciso que os partidos indiquem suas lideranças de partidos ou blocos.

Ainda durante a sessão, Lucilvio Girão (PP) foi empossado deputado no lugar de Zezinho Albuquerque, que assumiu a Secretaria das Cidades, no Governo Camilo Santana.