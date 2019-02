Deputados federais do Ceará tratam do futuro do BNB com o ministro da Casa Civil

Um grupo de oito deputados federais cearenses aliados do Governo Jair Bolsonaro (PSL) se reuniu, nesta quarta-feira (20), com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em Brasília. Dentre os temas levados ao encontro, parlamentares questionaram o ministro sobre eventual fusão do BNB com o BNDES. Como resposta, ouviram que ainda não há definições sobre o futuro do banco estatal.

Estiveram com o chefe da Casa Civil Moses Rodrigues (MDB), Roberto Pessoa (PSDB), Capitão Wagner (Pros), Vaidon Oliveira (Pros), Júnior Mano (Patri), Genecias Noronha (SD), Dr. Jaziel (PR) e Pedro Bezerra (PTB).

Ao Diário do Nordeste, o deputado Moses Rodrigues disse que Onyx informou aos cearenses que receberá, nesta quinta (21), "todo o levantamento do BNB" e que ainda não há "nada definido" no Governo quanto ao banco. Nas redes sociais, Roberto Pessoa disse que o ministro "não ouviu falar disso" e classificou informações sobre eventual fusão do BNB ao BNDES como "fake news".

Questionado sobre discussões relacionadas a indicações para cargos federais no Ceará, Moses Rodrigues disse que tal assunto foi tocado na reunião, mas o ministro, segundo ele, "informou que não tinha nada definido ainda quanto a essa questão de cargos nos estados". A retomada de conversas neste sentido ficou sinalizada para depois do Carnaval.

O grupo também levou à reunião, como reivindicação, a revitalização do Dnocs e ouviu de Lorenzoni um pedido de apoio à reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.