Deputados eleitos renunciam a cargos no Executivo

O deputado federal eleito Júnior Mano renunciou ao cargo de vice-prefeito de Nova Russas. O parlamentar deve tomar posse no dia 1º de fevereiro, na Câmara Federal, e será o vice-presidente do Partido da República (PR), no Ceará. Mano foi eleito pelo Patriotas, mas assim como outros parlamentares da sigla, deve deixar a sigla, que não atingiu a cláusula de desempenho nas eleiçõe passadas.

Além dele, o vice-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PSDB), também deve renunciar ao cargo, visto que também foi eleito deputado federal. Outro que vai deixar o cargo no Executivo é o deputado estadual eleito Marcos Sobreira, do PDT. Ele marcou renúncia para a próxima terça-feira (29). O pedetista é o atual vice-prefeito do Município de Iguatu.