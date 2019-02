Deputados do PSOL fazem protesto contra ‘laranjal do PSL'

Deputados do PSOL fizeram um protesto no salão verde da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (20) no momento em que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) entregava o texto da reforma da Previdência na sala da presidência da Casa.

Vestindo aventais laranja, os parlamentares do partido cobraram explicações do governo sobre esquema de candidaturas laranjas revelado pela Folha de S.Paulo.

"O Bolsonaro é o rei do laranjal", disse o líder do PSOL na Câmara, Ivan Valente.

Os parlamentares do PSOL também trouxeram laranjas para o salão verde.

O esquema de candidaturas laranjas levou à demissão do ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno. O PSL foi presidido pelo ex-ministro durante as eleições de 2018.

"Agora é o Luciano Bivar (atual presidente do PSL) e o ministro do Turismo. O Bolsonaro demitiu um, mas não quer ir fundo no caso", afirmou Valente.