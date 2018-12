Deputados aguardam indicação de Camilo Santana para a Mesa

Com quase 80% dos votos do eleitorado cearense e ampla base de apoio para 2019, o governador Camilo Santana está atuando diretamente na composição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. O chefe do Executivo já conversou sobre o assunto com mais de uma dezena de deputados nas últimas semanas e os relatos dos parlamentares apontam para um consenso em torno de um nome a ser anunciado por Camilo Santana.

Ao menos quatro deputados demonstraram interesse em assumir o cargo, todos do PDT, a maior bancada da Casa: Zezinho Albuquerque quer permanecer na Presidência, o que seria o seu quarto mandato consecutivo. O líder do Governo, Evandro Leitão, e o vice-presidente da Mesa, deputado Tin Gomes, além de José Sarto, que correria por fora. Os quatro já dialogaram com Camilo Santana.

Nas “romarias” que têm sido realizadas rumo ao Palácio da Abolição, os deputados aliados repetem o mantra quando questionados sobre a preferência dos nomes: “o candidato é do governador”. Alguns relatam, no entanto, que Cid e Ciro Gomes, principais lideranças políticas do Estado, também estão acompanhando as negociações.

A intenção de Camilo Santana, segundo informaram, é indicar dois deputados para composição de sua nova gestão, contemplando dessa forma os suplentes Lucílvio Girão (PP) e Manoel Duca (PDT). Ontem, no entanto, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de validar os votos da candidata Lia Gomes (PDT) levantou a possibilidade de mudança na composição da Assembleia e um consequente rearranjo na base governista, o que gerou agitação nos bastidores.

A determinação forçará o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) a promover uma retotalização dos votos. Informalmente, alguns parlamentares consideram que não haverá mudança na composição.

Diálogo

Na manhã desta quarta, durante a sessão plenária, um dos pretensos nomes para presidir a Casa, o deputado Tin Gomes conversou com todos os deputados que estiveram com o governador. O parlamentar queria saber de seus pares como foi o diálogo com o chefe do Executivo. Ele ouviu exatamente a mesma máxima: haverá um nome de consenso com Camilo.

Candidaturas deferidas

Além de Lia Gomes, o Tribunal Superior Eleitoral também deferiu a candidatura a deputado estadual do conselheiro em disponibilidade do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Domingos Filho. O TRE-CE havia se manifestado contra a candidatura dele em virtude do cargo de magistratura que ocupa. Ediene Monteiro (PP) e Ademir Brandão (Patriota), candidatos à Câmara dos Deputados, também foram deferidos.

Retotalização



A recontagem dos votos recebidos pelos candidatos será feita, na sexta-feira, às 9h30, na sede do Tribunal Regional Eleitoral e poderá ter impacto sobre o resultado das eleições no Estado, uma vez que o quociente partidário é alterado.