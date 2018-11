Deputado paulista Carlos Sampaio é eleito futuro líder do PSDB na Câmara

A futura bancada do PSDB na Câmara elegeu nesta quarta-feira (28) o deputado Carlos Sampaio (SP), reeleito para o quinto mandato, como o novo líder da bancada na próxima legislatura. O parlamentar irá substituir o atual líder Nilson Leitão (MT) a partir de 2 de fevereiro.

O único parlamentar tucano eleito pelo Ceará, deputado Roberto Pessoa participou do encontro da bancada em Brasília. Neste momento, ele participa da reunião da executiva com o presidente do partido, Geraldo Alckmin.

Os atuais deputados tucanos do Ceará, Danilo Forte e Raimundo Gomes de Matos, não participaram da reunião por se tratar de um encontro dos novos parlamentares.