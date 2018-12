Deputado Moises Braz se disponibiliza a ser líder do governo e diz que PT não vai abrir mão da SDA 

O deputado estadual Moises Braz (PT) disse que conversou com o governador do Ceará Camilo Santana e se disponibilizou junto com mais três aliados para participar da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará e também presidir comissões. "A gente está dialogando nessa expectativa não só no meu nome, mas qualquer um dos meus colegas tanto o Elmano, Acrísio e Fernando Santana. O diálogo que a gente teve com o governador foi nessa direção para poder contribuir de estar mais próximo no segundo mandato dele", afirmo o deputado durante solenidade de diplomação na tarde desta quarta-feira (18), no Centro de Eventos, em Fortaleza.

Braz afirmou ainda que o PT não vai abrir mão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) e que quer junto com outros deputados petistas ocupar outras secretarias. "No começo da semana ele (governador) senta com os partidos, inclusive o PT e vamos tentar ocupar o maior espaço possível no segundo governo do Camilo", ressalta Moises.

São diplomados nesta tarde o governador reeleito do Ceará, Camilo Sobreira de Santana, a vice-governadora, Maria Izolda Cela de Arruda Coelho; os senadores eleitos, Cid Ferreira Gomes e Luis Eduardo Girão; os 46 deputados estaduais e 22 deputados federais escolhidos nas Eleições 2018.