Deputado federal Júnior Mano vai migrar para o PR

O deputado federal eleito Júnior Mano (Patriota) vai deixar o partido que disputou a eleição em outubro do ano passado. A convite do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, o parlamentar recém-eleito deverá integrar as fileiras do PR ainda neste mês de janeiro.

Com as novas regras da cláusula de barreira, as legendas estão sendo incorporadas umas às outras para atingir a exigência mínima da nova legislação para receber o fundo partidário, conforme prevê a minirreforma eleitoral. No caso do Patriota (ex-PEN), as conversas estão sendo feitas com o PRP.

Além de Júnior Mano, o deputado estadual Bruno Gonçalves e o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, devem se filiar ao PR no dia 22, em Brasília. De acordo com Mano, a incorporação entre Patriota e PRP ainda está em “tramitação”, mas que ainda nada foi definido em relação ao futuro do partido que o elegeu no Ceará.

O convite do dirigente Valdemar da Costa Neto deverá fortalecer a bancada do PR na Câmara dos Deputados, que tem 33 parlamentares e que poderá ficar com 38 caso os nomes convidados confirmem as adesões.