Deputado cearense deve ser o relator do Orçamento da União 2020 

O deputado cearense Domingos Neto (PSD) deverá ser o relator do Orçamento Geral da União 2020, o primeiro a ser enviado com o planejamento completo feito pela nova equipe econômica do governo Jair Bolsonaro. Domingos integra um bloco parlamentar formado por cerca de 15 partidos que fechou questão no apoio à candidatura de reeleição de Rodrigo Maia à Presidência da Câmara Federal.

A discussão da peça começa na Comissão Mista de Orçamento, formada por deputados e senadores. Nos anos pares, um deputado preside a comissão e um senador relata o orçamento. Nos ímpares, os papeis se invertem. Neste ano, caberá ao bloco parlamentar na Câmara indicar o relator e este deve ser o parlamentar cearense.

A Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização é responsável por discutir o Plano Plurianual (estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal), além da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

A comissão é composta por 40 membros titulares, sendo 30 deputados e 10 senadores, com igual número de suplentes.