Defensor dos animais, deputado cearense quer ampliar pauta para 'meio ambiente'

Empossado na Câmara dos Deputados para um mandato de quatro anos, o deputado federal cearense Célio Studart (PV) diz que irá continuar defendendo a causa dos animais, mas ressalta que deve ampliar o tema no novo mandato. Ele afirma que será um deputado do “meio ambiente”.

Segundo parlamentar mais votado para o cargo nas eleições de outubro do ano passado no Ceará, com 208 mil votos, Studart será membro titular da Comissão de Meio Ambiente da Câmara e revela desconfiança em relação à pauta do Governo Federal no tema.

“São muitas dúvidas em relação à pauta ambiental do governo. Temos que ficar de olho. O País passa por uma grande tragédia em Brumadinho e precisamos agir para evitar novos desastres”, diz o parlamentar, que renunciou ao mandato de vereador de Fortaleza para assumir a nova missão.