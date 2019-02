Decisão judicial libera conselheiro Domingos Filho para ocupar cargo público

O conselheiro em disponibilidade do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Domingos Filho, conseguiu na Justiça Estadual o direito de ocupar cargos públicos, sem os impedimentos gerados pela atual condição. A decisão é do juiz Francisco das Chagas Barreto Alves, da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, assinada nesta quarta-feira (20).

Com a decisão, Domingos Filho está liberado para se filiar a um partido político ou até presidí-lo. Ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o conselheiro foi convidado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para comandar a legenda no Estado, hoje sob a responsabilidade do filho, deputado federal Domingos Neto.

Decisão

Segundo o juiz Francisco Chagas Barreto Alves, "admitir como possível essa situação fática, de aplicar ao autor severa sanção, sem que tenha dado causa a tão severa medida restritiva, é ato desumano, visto que, como dito, não só aqui por mim, mas também pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos do processo eleitoral mencionado alhures, a disponibilidade tem ares de definitiva".

"Julgo procedente o pedido da presente Ação Declaratória, para, de forma definitiva, afastar os impedimentos do Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, constantes no art. 71, §5º, da Constituição do Estado do Ceará, o que o faço por sentença, nos termos da fundamentação acima exposta, que passam a fazer parte da presente conclusão", cita a decisão.