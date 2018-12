Danilo Forte recebe convite para Secretaria do Nordeste no futuro governo Bolsonaro

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o deputado federal Danilo Forte (PSDB-CE) disse que "não tem como recusar" o convite para assumir a Secretaria Especial do Nordeste no futuro governo de Jair Bolsonaro, embora faça a ressalva de que ainda está avaliando a indicação.

"O Onyx Lorenzoni me convidou publicamente para fazer essa Secretaria, para buscar uma interlocução e integração do Nordeste com o governo", disse o tucano, na noite desta terça-feira (4), em referência ao futuro ministro da Casa Civil.

Onyx participou de reunião da bancada do PSDB realizada nesta terça, em Brasília, e aproveitou a ocasião para convidar Forte.

“Fico honrado com o convite e principalmente por poder continuar trabalhando na elaboração de elementos capazes de diminuir o desequilíbrio regional que o País persiste em conviver, como fizemos ao defender o Novo Pacto Federativo na Câmara dos Deputados”, comemorou Forte.

Ao assumir o cargo, o tucano ficará responsável por fazer a integração política entre o Governo Federal e o Nordeste brasileiro, Região onde o presidente eleito alcançou a menor votação. O órgão deverá apresentar demandas, trabalhando ações de combate à seca e atração de investimentos para o desenvolvimento da Região.