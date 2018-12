Danilo Forte é convidado para cargo de articulação voltado ao Nordeste no Governo Bolsonaro

Convidado para compor o futuro governo de Jair Bolsonaro (PSL), o deputado federal Danilo Forte (PSDB) deve assumir posto voltado à articulação política para o Nordeste, mas a criação de uma Secretaria Especial da região não foi confirmada por interlocutores do governo e tucanos. Presente em reunião do futuro ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) com a bancada do PSDB, em Brasília, o deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB) esclareceu que o papel a ser desempenhado pelo correligionário cearense na futura gestão Bolsonaro, caso aceite o posto, será de "coordenar a articulação" do governo com a bancada federal do Nordeste. Danilo Forte não foi reeleito em outubro último e, portanto, não terá mandato no ano que vem.

No início da noite desta terça-feira (5), o próprio deputado informou que, na reunião, teria sido convidado publicamente para assumir uma Secretaria do Nordeste a partir de 2019.

"O deputado Onyx estabeleceu um grupo de parlamentares para fazer uma articulação com as bancadas para tratar de assuntos relativos às votações dos projetos de lei, das medidas provisórias, dos decretos, como também das questões relativas às emendas, então esse grupo de parlamentares vai ajudar o ministro Onyx a fazer esse diálogo, como também com os senadores", declarou Raimundo Gomes de Matos.

"É questão legislativa, não é executiva. (Não é para) Fazer obras para o Dnocs, fazer poços profundos... Não foi criada uma Secretaria do Nordeste", acrescentou o tucano. De acordo com o parlamentar, Onyx Lorenzoni definirá um "articulador" por região, que fará uma ponte do Congresso Nacional com a Casa Civil. Segundo Raimundo Gomes de Matos, além de Danilo Forte, um outro deputado tucano foi convidado para desempenhar tal função: o deputado Fabinho (PSDB-GO), voltado à região Centro-Oeste.

Onyx Lorenzoni declarou, em nota publicada no site O Antagonista, que "não existe essa secretaria hoje e ele (Danilo Forte) não foi convidado para ser secretário de coisa nenhuma. Apenas para atuar na coordenação parlamentar”.