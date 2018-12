Damares Alves se reúne com representantes da comunidade LGBTI+

A Ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos do Governo de transição, Damares Alves, se reuniu na manhã desta quinta-feira (20) com representantes da Aliança Nacional LGBTI+ e outras 33 organizações que atuam na defesa dos direitos da comunidade LGBTI+.

A reunião foi realizada no gabinete de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.



Damares Alves apresentou para as entidades a estrutura da pasta e acolheu ainda um documento com as principais reivindicações da comunidade. "Abre-se uma porta de diálogo entre a comunidade LGBTI+ e o governo Bolsonaro", disse a Ministra.