Cúpula Conservadora poderá ser realizada no Ceará, diz presidente do PSL estadual

A Cúpula Conservadora das Américas, realizada em Foz do Iguaçu (PR) no último sábado (8), deverá ter uma "versão regional", com sede no Ceará. O anúncio foi feito pelo deputado federal eleito Heitor Freire, presidente do PSL no Ceará, em discurso no evento.

"Nós vamos regionalizar essa cúpula, pois o Nordeste e o Ceará clamam por socorro. O próximo encontro da Cúpula será realizado no Ceará”, afirmou o futuro parlamentar. Segundo ele, "a esquerda se utiliza da indústria da seca, do assistencialismo e da perseguição política como instrumento para ganhar votos".

O evento foi organizado pelo deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, e contou com a presença de lideranças conservadoras da América Latina.