Coronel Andrade Mendonça chefiará a Casa Militar em novo Governo Camilo Santana

O atual assessor de comunicação social da Polícia Militar (PM), Coronel Andrade Mendonça, aceitou convite feito pelo governador Camilo Santana para assumir a chefia da Casa Militar. Na noite da última segunda-feira (31), o Diário do Nordeste já havia confirmado as indicações de outros cinco secretários para o novo Governo, que terá início a partir da data de hoje.

De acordo com Cel. Andrade Mendonça, ele foi convidado na tarde de ontem pelo governador Camilo quando foi formalizado o convite para chefiar a Casa Militar. “Eu aceitei, agradeci o convite e me comprometi a trabalhar em prol do sucesso do Governo como um todo e demonstrar toda minha lealdade com a autoridade do governador”, disse Mendonça ao Sistema Verdes Mares.

Segundo ele, nos últimos quatro anos esteve à frente da comunicação da PM, onde teve a oportunidade de abrir novos horizontes. “Foi um prazer muito grande ter exercício esta função nos últimos quatro anos, uma verdadeira escola”, disse.

Como desafio da nova função, o Coronel afirmou que vai trabalhar no intuito de ajudar o governador a ter “mais sucesso à frente do Governo do Ceará”. “Nosso compromisso junto ao governador é realizar um trabalho que possa somar no sentido de que o Governo tenha cada vez mais sucesso na vida do nosso povo cearense”.

Na noite de segunda-feira, o Governo confirmou os nomes de Inácio Arruda na Secretaria de Ciência e Tecnologia, e Francisco Teixeira na pasta dos Recursos Hídricos. Rogério Pinheiro assume a Secretaria de Esporte e Juventude e Eliane Estrela, a de Educação. Aloísio Carvalho foi confirmado como secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, a CGE.