Conheça o substituto de Jean Wyllys

Com a desistência do deputado federal Jean Wyllys (PSOL) para o novo mandato, quem deve assumir seu lugar como suplente é o vereador do Rio de Janeiro, David Miranda (PSOL).

Eleito em 2016, Miranda é jornalista, tem 34 anos e foi o primeiro vereador LGBT do Rio de Janeiro. Há 11 anos é casado com o também jornalista americano Glenn Greenwald, com quem tem dois filhos.

Entre suas principais propostas estão a luta pela comunidade LGBT e pelos direitos humanos; a proteção aos animais; e a valorização dos trabalhadores da educação.