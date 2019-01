Congressistas do PSL na China rebatem críticas de Olavo de Carvalho

Após receberem críticas do escritor Olavo de Carvalho, integrantes da comitiva brasileira na China -formada em sua maioria por congressistas eleitos do PSL- usaram as redes sociais para explicarem a ida ao país comunista. Eles foram conhecer um sistema de segurança pública baseado no reconhecimento facial.

Em resposta, a senadora Soraya Thronicke disse que as críticas são "falácias". "Com todo respeito, o querido e admirado @OdeCarvaIlho está mal informado sobre absolutamente tudo. Professor, cuidado com as suas fontes. Estou disponível para qualquer esclarecimento", escreveu no Twitter.

Em um vídeo postado no Twitter na noite desta quarta-feira (16), Carvalho chamou os congressistas de "caipiras" e "semianalfabetos". Segundo o escritor, "instalar esse sistema nos aeroportos brasileiros é entregar ao governo chinês as informações sobre todo o mundo que mora no Brasil".

O escritor, que é responsável pela indicação dos ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Ricardo Vélez Rodríguez (Educação), também negou ser o guru intelectual do governo Jair Bolsonaro.

O deputado federal eleito Gurgel Soares (PSL-RJ) afirmou no Instagram que a viagem não é uma visita de estado e que todos os parlamentares eleitos que compõem a comitiva ainda não tomaram posse.

Segundo Soares, eles estão lá para conhecer e aprender com outras culturas. "Não quer dizer que levaremos essa tecnologia [reconhecimento facial] para o Brasil. (...) A própria comitiva também quer nos levar para Israel, para conhecer outras tecnologias", afirmou em vídeo.

Único parlamentar da comitiva que não foi eleito pelo PSL, Luis Miranda (DEM-DF) também tem usado o Instagram para mostrar detalhes da viagem. Em vídeo gravado dentro do avião, o deputado eleito faz menção à ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, ao mostrar as nécessaires distribuídos na classe executiva da companhia KLM.

"Homens recebem bolsinha azul e mulheres, bolsinha rosa. Damares, minha querida, você estava certa." Na gravação também aparecem a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) e o advogado Cleber Santos Teixeira, que atua na defesa do ator e deputado federal eleito Alexandre Frota (PSL-SP). Zambelli foi citada nominalmente no vídeo de Olavo de Carvalho. "Nunca vou te perdoar isso aí. Já te ajudei muito e já apoiei muito. Se você não sair desse negócio, eu não falo mais com você", afirmou o escritor.

Em um vídeo de resposta, Zambelli disse que continua "fã de Olavo de Carvalho" e que não tira as razões de receio do escritor, "mas eu preciso despreocupar vocês: não existe qualquer possibilidade de os parlamentares fecharem um acordo com empresas de reconhecimento facial, não existe qualquer possibilidade de nós incentivarmos um BBB no Brasil", afirmou.