Com alta da UTI, Bolsonaro caminha e faz exercícios no hospital

O presidente Jair Bolsonaro teve alta hoje (30) da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde estava desde a cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal, feita há dois dias. Ele fez duas caminhadas, além de exercícios ergométricos e de fisioterapia – físicos e respiratórios. Por enquanto, as visitas estão restritas. Bolsonaro evita conversar e falar.

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, afirmou que o presidente deve se reunir com ministros por videoconferência, no gabinete provisório, organizado no Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo ele, Bolsonaro está usando o celular e acompanhando o noticiário.

Momentaneamente, o presidente deverá escrever e, não falar, para transmitir suas orientações aos ministros e assessores. O porta-voz não mencionou a possibilidade de reunião de Bolsonaro com os ministros de Minas e Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional amanhã (31).

Rêgo Barros disse ainda que Bolsonaro “segue em boa evolução”, sem sangramentos, disfunções orgânicas, febre nem sinais de infecções. Segundo o porta-voz, o presidente está em jejum oral e aos poucos vai passar a ser alimentado. Por enquanto ele está recebendo alimentação por via endovenosa.

A cirurgia e internação do presidente, segundo o porta-voz, serão pagas por meio de convêncio que a Presidência da República mantém com o Hospital das Forças Armadas (HFA).