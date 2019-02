CMFor: Márcio Martins é o novo líder da oposição

Márcio Martins (PROS) é o novo líder da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O nome do parlamentar foi oficializado nessa terça-feira (12), em reunião do grupo na Casa. "Fico feliz e espero poder cumprir as expectativas depositadas pelos colegas vereadores e tentar construir, junto com eles, uma oposição propositiva, que seja à gestão, e não à cidade", explica o parlamentar. Ele ficará no cargo até o ano que vem, quando um novo nome será decidido. Na vice-liderança, ficarão Ronivaldo Maia (PT) e Plácido Filho (PSDB).

Este último foi líder do grupo nos últimos dois anos, e planejava seguir no posto. Entretanto, foi convencido nesta terça a ceder o espaço ao colega. O Pros possui três vereadores na Casa, sendo o maior partido da oposição. Plácido é o único tucano da Casa. Para ele, o período em que passou liderando o bloco foi positivo. "Conseguimos pautar (a discussão), analisar (os projetos), trazer a sociedade para participar desses debates", declara. Ele destaca a participação dos opositores em discussões como a remoção da feira da José Avelino e a regulamentação do transporte individual privado, categoria na qual se enquadram empresas como Uber e 99Pop.

Para ele, com a proximidade da eleição, o trabalho da oposição pode se tornar mais fácil em razão de desentendimentos que ele que prevê que aconteceram do bloco governista. "Quanto mais se aproxima a eleição, mais ele se desentendem, brigam por determinadas posições. E eu não acredito que eles tenham condições de atender a todos os pedidos", explica.

Martins já agendou a primeira atividade como líder dos adversários da gestão. Na quarta-feira (13), os parlamentares do PROS e do PSDB devem visitar o Instituto dr. José Frota (IJF) para fiscalizar o atendimento e as obras de construção do anexo do hospital, o chamado IJF 2. "Queremos, mais do que tudo, otimizar a nossa ida a espaços públicos juntos, porque um olhar é eficiente, então, o que dirá dois, três, até seis", explica.

Sem bloco

Apesar de ter assumido a vice-liderança, o PT destacou que não comporá bloco com os demais partidos da oposição. De acordo com Guilherme Sampaio, líder do partido, a razão sãos as divergências entre o PT e os demais partidos, seja em nível local. Segundo o parlamentar, a composição do grupo se dá pela necessidade de definir um líder dos opositores. Ele também destacou que há um acordo para permitir que representantes do PT também terão a oportunidade de discursar pelo tempo da liderança da oposição, o que já acontecia no biênio anterior.

Quem é o novo líder

Márcio Martins tem 41 anos e é natural de Fortaleza. Parlamentar em primeiro mandato, é adestrador de cães e líder comunitário com atuação no bairro Jardim América. Ele também tem envolvimento com o movimento junino, sendo o atual presidente da Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas (Confebraq). De 2016 a 2018, presidiu a Comissão de Cultura da CMFor.