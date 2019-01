Cirurgia de Bolsonaro está “indo bem”, diz filho do presidente

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) informou, por meio do Twitter, que a cirurgia de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, está "indo bem". “Após a cirurgia, ele ainda fica um tempo em observação antes de retornar ao quarto”, disse em resposta a um usuário na rede social.

Está tudo indo bem. Após a cirurgia ele ainda fica um tempo em observação antes de retornar ao quarto. Obrigado pela preocupação Smith 😊👍🙏 https://t.co/1tZwOI0EV2 — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 28 de janeiro de 2019

A cirurgia começou às 6h30 de hoje (28), com previsão de durar de três a quatro horas. Porém, por volta das 13h, a assessoria de imprensa do presidente não soube informar se o procedimento havia sido concluído.

Em outro tuíte, Eduardo Bolsonaro escreveu que, assim que o pai se recuperar dos efeitos da anestesia, "vai voltar direto para o celular, pode ser a hora que for!”.

Pode acreditar, quando ele acordar vai voltar direto para o celular, pode ser a hora que for! 🔪💀

*Foto de sábado. pic.twitter.com/ify2i4AOnB — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 28 de janeiro de 2019

Bolsonaro passa por cirurgia para retirada da bolsa de colostomia e de reconstrução do trânsito intestinal. A operação é feita no centro cirúrgico do Hospital Israelita Abert Einstein, na capital paulista, onde ele deu entrada no domingo (27).

Há quatro meses, desde o ataque a facadas em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro utiliza a bolsa. No ano passado, ele passou por duas cirurgias de emergência.

Passadas 48 horas da cirurgia, Bolsonaro voltará ao trabalho, ainda no hospital, onde deve ficar 10 dias em recuperação. O hospital organizou um espaço para o presidente despachar.

A equipe responsável pelo procedimento formada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo e pelo cardiologista Leandro Echenique. além de Miguel Cendoroglo, superintendente do hospital.