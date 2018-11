Ciro Gomes passa por cirurgia na próstata e falta à entrega da Medalha Mérito Legislativo

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), foi submetido na última segunda-feira (19), no Hospital Sírio Libanês, a uma cirurgia na próstata para tratamento do crescimento benigno da glândula.

Em nota divulgada em suas redes sociais, o candidato do PDT nas eleições presidenciais deste ano afirmou que "o procedimento, realizado pelo dr Miguel Srourgi, transcorreu com normalidade". Ainda de acordo com a publicação, Ciro deve receber alta até o final desta semana.

Durante a campanha para presidente, em 26 de setembro, Ciro Gomes já havia feito uma cirurgia para cauterização de vasos da próstata.

Medalha Mérito Legislativo

A cirurgia realizada no início desta semana impedirá Ciro Gomes de comparecer a solenidade de entrega da Medalha Mérito Legislativo, que ocorre nesta quarta-feira (21), às 10h30, no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados. O pedetista foi um dos agraciados com a honraria no ano de 2018.

O senador eleito Cid Gomes irá representar o irmão na cerimônia.

"Venho representando o Ciro que tem uma trajetória política exemplar", disse.

A indicação do ex-ministro foi feita pelo líder do PDT, deputado federal André Figueiredo.

"Ciro tem uma trajetória de dedicação ao povo brasileiro e contribuiu em muitos momentos da vida política nacional para o desenvolvimento do nosso país. Ciro é peça chave nesse processo", disse o líder.

Criada em 1983, a Medalha Mérito Legislativo destina-se a condecorar autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil.

Colaborou Carolina Curvello.