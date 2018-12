Cid Gomes diz que decisão de Marco Aurélio sobre voto aberto é "absurdamente errada"

O senador eleito Cid Gomes (PDT) criticou, durante a diplomação dos candidatos eleitos nesta quarta-feira, 19, a decisão do ministro Marco Aurélio Mello que determina votação aberta na eleição para Presidência do Senado. O senador eleito disse que a decisão foi "absurdamente errada". "Ele (Marco Aurélio) devia ler o regimento do Senado e o que o regimento diz ele devia acatar e não contestar. As casas e os poderes têm que ter autonomia e se busca pra que essa harmonia se firme entre os poderes. Tudo que ele (Marco Aurélio) fez, hoje, foi quebrar a harmonia", disse.

"O ministro Marco Aurélio tomou hoje duas decisões extramamente polêmicas, no mínimo, são ad tempore, tomadas no tempo que não é o mais indicado. Não foi uma boa inciativa e foi tomada no último dia de funcionamento, parece uma má intenção. Acho que numa ele agiu corretamente e na outra absurdamente errada", reforçou o senador.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou também nesta quarta que os condenados em 2ª instância fossem soltos, decisão que foi derrubada horas depois pelo presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli.

Crédito a Bolsonaro

Ele afirmou também que não votou no presidente eleito, Jair Bolsonaro, mas disse que devemos dar um crédito de confiança ao novo governo, não agir com preconceito e não ter uma postura de oposição. "A gente tem que ter moderação. O papel do Senado vai ser muito importante, acho que a gente vai ter dias complexos e anos complexos", completou o senador.

As declarações do senador eleito foram feitas antes da cerimônia de diplomação dele, do governador reeleito do Ceará, Camilo Sobreira de Santana, da vice-governadora, Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, dos senadores eleitos, do também senador Luis Eduardo Girão, dos 46 deputados estaduais e 22 deputados federais escolhidos nas Eleições 2018.