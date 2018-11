China convida 10 integrantes do partido de Bolsonaro para viagem

O presidente eleito Jair Bolsonaro disse, nesta terça-feira, que o presidente do PSL, Luciano Bivar, será responsável por avaliar o convite do Partido Comunista da China para que dez integrantes da legenda viagem ao país com todas as despesas pagas.

O objetivo seria fazer um "intercâmbio de experiências de governança e cooperações pragmáticas entre os partidos". Bolsonaro afirmou, ainda, que não sabe se os integrantes do PSL poderiam ir porque muitos dos integrantes do seu partido "são novos, não têm passaporte e são pobres".

Economia

Ao ser questionado sobre a possibilidade de pedir ao presidente Michel Temer que antecipe a indicação de Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central, no lugar de Ilan Goldfajn, Bolsonaro disse que precisa avaliar a questão com o seu futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.

PGR

Bolsonaro passou a tarde reunido com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pela primeira vez desde as eleições. Ele faz visita institucional ao Ministério Público. Bolsonaro bateu continência para Raquel Dodge ao chegar na sede do órgão. Ela o esperava no corredor do edifício. A reunião fechada ocorre no gabinete da PGR.

Bolsonaro e seus filhos fizeram uma série de críticas ao órgão e a Raquel antes das eleições. O presidente eleito é réu em ação promovida pela PGR. Bolsonaro também foi recebido por Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral e chefe das investigações eleitorais, e pelo vice-procurador-geral Luciano Mariz Maia. Da equipe de transição, estão presentes os futuros ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.