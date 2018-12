Cearenses apoiadores de Bolsonaro chegam a Brasília para posse

Aos gritos de "mito", o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL) foi recepcionado por um grupo de apoiadores motociclistas ao chegar, por volta de 17h20 (16h20 em Fortaleza) deste sábado, na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, em Brasília. O "Cruzada 17" partiu de Fortaleza na última quarta-feira.

O presidente eleito chegou a sair do carro para cumprimentar o grupo e disse: "Valeu, pessoal. Obrigado pela força aí", em meio à confusão de motociclistas que tentavam alcançá-lo. Um dos apoiadores chegou a entregar uma camiseta do grupo para um assessor de Bolsonaro.

O "Cruzada 17" reúne cerca de 150 motociclistas de 12 Estados. Nesta tarde, segundo seus líderes, 70 já tinham chegado à Brasília para acompanhar a posse do presidente, marcada para a próxima terça-feira, 1º. Na Granja, estavam reunidos cerca de 40 motociclistas.

Alguns carros passaram buzinando em sinal de apoio aos motociclistas, que traziam as faixas "Ele sim", "missão cumprida" e "Cruzada 17". Em determinado momento, uma pessoa gritou "Ele não" de um carro que passava em frente à Granja, ao que eles responderam "tarde demais" e "Ele sim".

Na saída da base aérea de Brasília, o presidente também se deparou com um outdoor em sua homenagem, com o slogan da campanha: "Brasil acima de tudo e Deus acima de todos", acompanhado de uma foto sua e da bandeira do Brasil. No Twitter, publicou um vídeo da propaganda e agradeceu "a receptividade de sempre" dos "amigos de Brasília e do Brasil".

O presidente eleito estava no Rio, onde passou o Natal, na ilha de Marambaia, e se encontrou ontem com o presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, para selar "política de grande parceria". O líder israelense fica no País para a posse.