Cearenses acompanham diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro

A solenidade de diplomação do presidente eleito, Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (10), na Corte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contou com a presença de parlamentares e autoridades cearenses.

Entre os presentes, o deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB), que viu na diplomação de Bolsonaro uma “nova página” da democracia do Brasil. Segundo o parlamentar, que participou da indicação do General Theophilo para a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), “Bolsonaro está dando um choque de gestão. Precisa ser estabelecida uma pauta de reformas e o presidente eleito, quando afasta os partidos, vai ao encontro da população”.

O deputado federal eleito pelo PSL no Ceará, Heitor Freire, vibrou com a diplomação. "Momento de muito orgulho. A diplomação de Bolsonaro é uma realidade para nós e buscamos a liberdade da nossa pátria", disse.

Trabalho árduo

O futuro parlamentar acredita que o governo de Bolsonaro terá um grande desafio pela frente. “Vamos ter muito trabalho pela frente em resgatar os bons costumes e, também, resgatar a nossa frágil economia, saúde, educação que está fragilizada. O trabalho vai ser árduo e difícil”, declarou.

Sobre o trabalho do PSL na Câmara, que será composta por mais de cinquenta deputados na próxima legislatura, Heitor informou que terá a maior bancada do Congresso Nacional, porque muitos parlamentares já sinalizaram o interesse de migrar para o partido. “Teremos uma voz forte para aprovar reformas necessárias e vamos organizar o Brasil. As reformas precisam ser concluídas e iremos aprovar isso logo no primeiro semestre”, garantiu.

Respeito à Constituição

O conselheiro do CNJ e ex-presidente da OAB Secção Ceará, Valdetário Monteiro, destacou que a diplomação simboliza a celebração entre os poderes Judiciário e Executivo. “De forma harmônica, o poder Judiciário realiza a eleição, o povo escolhe, e há a diplomação para a partir da posse o Executivo seguir o seu rito e respeitar a Constituição”, disse.

Ele avaliou positivamente o discurso do presidente eleito ao pedir unificação e disse que há uma enorme expectativa de como será o próximo governo. “O Brasil deposita enorme confiança no resultado das urnas e há um sentimento de mudança pelas redes sociais. Como brasileiro que sou, embora pertença temporariamente ao Poder Judiciário, deposito esperança para dias melhores”, disse.