Cearense, ex-governador de Roraima será sepultado em Fortaleza

O ex-governador de Roraima, José de Anchieta Júnior (PSDB), de 53 anos, está sendo velado em Boa Vista nesta sexta-feira (7) até amanhã (8), quando deve ser transladado para Fortaleza de avião. Anchieta é cearense, e morreu ontem (6) à noite, vítima de um infarto fulminante. O ex-governador passou mal, foi levado às pressas ao hospital, mas chegou sem vida.

Natural do município de Jaguaribe (CE), era formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Chegou a Boa Vista, Roraima, em 1991, onde exerceu atividades de secretário de estado da Infraestrutura, presidente do Conselho Rodoviário Estadual e gestor do Comitê para Assuntos Fronteiriços. Anchieta foi governador de Roraima entre 2007 e 2014. Ele era vice de Ottomar Pinto e assumiu a gestão do estado pela primeira vez em dezembro de 2007, após a morte de Ottomar.

Segundo informações do G1, o corpo deve sair do ginásio em que está sendo velado, em Boa Vista, às 10h de amanhã (8), em cortejo até o aeroporto da cidade. Anchieta será sepultado em Fortaleza à pedido da filha e da irmã, já que seus pais também estão enterrados na capital.