Ceará terá dois senadores na CCJ

Dois senadores cearenses, Tasso Jereissati (PSDB) e Cid Gomes (PDT), irão integrar a Comissão de Constituição e Justiça do Senado — a mais importante da Casa. No colegiado, passam todos os projetos de lei que são aprovados pelos parlamentares.

Além da CCJ, Tasso vai integrar como titular a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e Cid garantiu cadeira fixa nas comissões de Educação e de Transparencia, Fiscalização e Controle. O senador Eduardo Girão (Podemos) assumiu como titular nas comissões de Educação, Transparencia, Fiscalização e Controle, Direitos Humanos e Senado do Futuro.

Suplência

A bancada cearense também garantiu presença nas suplências, que são as vagas substitutas de senadores que integram posto fixo nos colegiados. Enquanto Cid integra também as comissões de Assuntos Sociais e Econômicos, Girão garantiu vaga na suplência da Comissão de Assuntos Sociais.

Todas as cadeiras são definidas com base na força de cada legenda no Senado e de tratativas políticas internas.