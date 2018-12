Cartazes protestam contra presença de Bolsonaro no jogo do Palmeiras

Nas ruas ao redor do estádio Allianz Parque, vários cartazes foram colados em protesto contra a presença de Jair Bolsonaro no jogo entre Palmeiras e Vitória da Bahia, na tarde deste domingo. O presidente eleito acompanha em um camarote a partida da última rodada do Campeonato Brasileiro, a convite da diretoria do time alviverde.

Nos postes, há fotos de Bolsonaro com camisas de outros times, e a frase "Bolsonaro oportunista". Em outro cartaz, está escrita a frase "Bolsonaro é o malandro. Todo ano é campeão".

Na entrada do estádio, o senador eleito por São Paulo, Major Olímpio, afirmou ao GLOBO que, apesar de ser corintiano, veio acompanhar o filho e Bolsonaro, e que esperava ver muitos gols.

- É a grande a festa do Palmeiras. Vim acompanhando meu filho e o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que é uma grande festa do merecido título. Vai ser um jogo de muitos gols para o Palmeiras. Eu sou corintiano, mas estou aqui acompanhando meu presidente - afirmou Olímpio.

Bolsonaro garantiu que seu nome foi escolhido por seu pai para homenagear o meia-esquerda do Palmeiras, Jair da Rosa Pinto, que jogou no clube a partir de 1949.

Na semana passada, após a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, o presidente eleito usou sua conta no Twitter para parabenizar o Palmeiras pelo título. "Parabéns Sociedade esportiva Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro 2018! Mais do que merecido", escreveu o presidente eleito.

O jogo deste domingo marca a entrega da taça de campeão ao Palmeiras - que, na verdade, já havia conquistado o título na rodada passada ao vencer o Vasco por 1 a zero, no Rio de Janeiro.

Todos os ingressos para a partida se esgotaram há dois dias. Após a partida, Bolsonaro volta para o Rio de Janeiro.