Carlos Bolsonaro diz que morte do pai interessa a pessoas "que estão muito perto"

Filho de Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (PSL) afirmou nesta quarta-feira (28) que a morte do presidente eleito interessa a pessoas "que estão muito perto".

Sem explicar o contexto ou a quem se refere, o vereador fez a declaração no Twitter.

E continuou: "É fácil mapear uma pessoa transparente e voluntariosa. Sempre fiz minha parte exaustivamente. Pensem e entendam todo o enredo diário!"

A morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto. Principalmente após de sua posse! É fácil mapear uma pessoa transparente e voluntariosa. Sempre fiz minha parte exaustivamente. Pensem e entendam todo o enredo diário! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 29 de novembro de 2018

Carlos, 35, atuou como responsável pelas redes sociais do pai em sua trajetória no Congresso e chegou a ser cogitado pelo eleito para assumir a Secretaria de Comunicação do governo.

Depois, Bolsonaro pai afirmou que a tendência era o assunto não ser levado adiante. Carlos disse que não aceitaria o cargo e que continuaria como vereador no Rio.