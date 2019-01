Capitão Wagner se reúne com governador Camilo

O deputado federal eleito Capitão Wagner (PROS) deve se reunir na manha deste sábado (26) com o governador Camilo santana (PT) para tratar sobre ações para a crise na Segurança Pública do Estado. Em suas redes sociais, o parlamentar disse que apoia as medidas implantadas pelo secretário de Administração Penitenciária, Luis Mauro Albuquerque, e está à disposição para contribuir com a melhoria da segurança pública do Ceará.

"Devo me reunir com governador Camilo Santana para fazer uma avaliação da situação atual da violência e discutir em que pontos, nós, parlamentares de oposição podemos contribuir", disse. O encontro, segundo ele, está marcado para as 9 horas de sábado, no Palácio da Abolição.

Há alguns dias, o republicano se reuniu com ministros do Governo Bolsonaro para tratar do assunto. Dentre os gestores com quem Wagner se reuniu está o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

Capitão Wagner foi um dos principais opositores da gestão Camilo Santana no primeiro mandato do petista. No entanto, a crise na Segurança Pública do Estado tem aproximado as pautas dos dois.

A assessoria do governador não confirmou o encontro. O assessor de Relações Institucionais do Governo, Nelson Martins, também disse desconhecer a reunião entre Camilo e Wagner.