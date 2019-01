Camilo Santana mantém Eduardo Neves na presidência da Adece

O presidente da Agência do Desenvolvimento do Estado do Ceará, Eduardo Neves, foi mantido no posto para o segundo mandato do governador Camilo Santana (PT). Neves assumiu a função após a saída de Nicolle Barbosa do cargo, no ano passado, para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados na eleição de outubro do ano passado.

Economista, o presidente reconduzido integra a Adece desde a criação. "Estamos alinhados com o secretário Maia Junior (secretário de Desenvolvimento Econômico) para juntos montarmos a nova estrutura do desenvolvimento econômico", disse.

Depois de encerrada a nomeação de todos os secretários do governo petista, Camilo, agora, deverá definir com aliados quais nomes irão participar do segundo escalão do segundo mandato.