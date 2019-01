Camilo Santana é empossado nesta terça (1º) e não irá à solenidade de Bolsonaro

O governador Camilo Santana toma posse para o segundo mandato, em solenidade realizada na Assembleia Legislativa do Ceará, na tarde desta terça-feira (01), a partir das 14h. Em seguida, o chefe do Executivo Estadual apresentará a composição de seu novo secretariado, em evento no Palácio da Abolição. O horário coincide com o evento de posse do presidente Jair Bolsonaro, e por conta disso, Camilo, assim como outros 20 governadores, não estará em Brasília.

Logo que chegar à Assembleia Legislativa, por volta das 14 horas, o governador passará pela Guarda de Honra e em seguida será levado por alguns deputados da Mesa Diretora até o Plenário 13 de Maio, onde será empossado pelo presidente do Legislativo Cearense, o deputado Zezinho Albuquerque (PDT) - que será o futuro secretário de Cidades da gestão Camilo Santana. Lá, ele fará um discurso breve, e em seguida concede entrevista aos jornalistas presentes.

> Governo Camilo confirma mais cinco secretários

Logo após, Camilo Santana segue direto para o Palácio da Abolição, e em um palco montado nos jardins, realizará a solenidade de posse do secretariado. Estão programadas diversas apresentações artísticas realizadas por crianças atendidas pelo programa Primeira Infância.

Em seguida, os 21 secretários do novo Governo tomarão posse e depois, o governador encerra com discurso para a população, focando nos feitos de seu primeiro Governo e projetando o Ceará para o futuro. A assessoria de imprensa ainda avalia se haverá nova entrevista coletiva após o discurso do chefe do Executivo estadual.