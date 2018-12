Camilo Santana anuncia seleção pública para a Saúde e convocação de aprovados no Detran

O governador Camilo Santana anunciou, em transmissão ao vivo em sua página do Facebook, que convocará os 383 aprovados no concurso do Detran, realizado neste ano, no próximo dia 14 de janeiro. Ainda durante a “live”, o chefe do Executivo Estadual afirmou que realizará concurso para a área da Saúde.

Confira acima, a partir de 2:30, o momento em que o governador anunci a pretensão de realizar concurso para a Saúde.

"O Ceará é um dos poucos estados do Brasil que realizou concursos públicos em meio a essa crise. Há quase 40 anos o Detran esperava esse concurso. Eu não pude chamá-los por conta das eleições, mas no dia 14 de janeiro vamos chamar os 383 concursados no Detran", disse o governador.

Dentre as seleções realizadas pela sua gestão, Camilo Santana citou os concuros para universidades, Polícia Militar, Polícia Civil, Funceme, Secretaria de Cultura, administrativo da UECE, Ematerce, professor da Seduc, e destacou que em seu próximo mandato pretende realizar concurso para a Saúde.

Na manhã desta segunda-feira (31), ele esteve acompanhando a entrega de leitos hospitalares no IJF II. O evento foi realizado juntamente com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Camilo disse ainda que foram entregues 71 leitos hospitalares no IJF II, que possui, atualmente, 130 leitos. Ele destacou ainda que o hospital será inaugurado em 2019.

Em mensagem de fim de ano para o povo cearense, o governador Camilo Santana agradeceu os votos recebidos que o conduziram ao segundo mandato eletivo. O chefe do Executivo disse ainda que vai manter mesmo compromisso e disposição para ajudar a vida da população, desejando que 2019 seja um ano de "muita paz, muito amor, muita saúde e muita chuva".

"Quero desejar um feliz 2019. Que venha com muita paz, muito amor, muita saúde e muita fraternidade. E que 2019 venha com muita chuva para que possa garantir fartura de dias melhores para o povo do Ceará".

Secretários Exonerados

Um dos últimos atos do governador na área administrativa foi a exoneração de todos os secretários da sua primeira gestão. A exoneração de seus auxiliares foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na manhã desta segunda-feira (31). Muitos deles serão aproveitados no seu segundo mandato, como o secretário de Segurança, André Costa, que se mantém no comando da pasta.