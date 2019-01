Camilo Santana anuncia retorno do Cartão Mais Infância para 50 mil famílias a partir de fevereiro

O governador Camilo Santana anunciou nesta segunda-feira (28), o retorno do “Cartão Mais Infância”. O pagamento do benefício no valor de R$ 85 por mês, do Cartão Mais Infância, vai ser retomado a partir do dia 1º de fevereiro, de acordo com o governador.

Idealizado pela primeira-dama Onélia Santana, o cartão que faz parte do Programa Mais Infância, estava suspenso desde abril do ano passado, por recomendação do Ministério Público Federal (MPF), por conta da legislação eleitoral, que proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou outros benefícios durante o ano eleitoral.

O benefício de R$ 85 é pago a famílias cearenses com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, inclusas no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, o CadÚnico, que estejam enquadradas na situação de vulnerabilidade social. O programa é coordenado pela Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Segundo Camilo Santana, dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) mostram que a extrema pobreza no Ceará e no Nordeste brasileiro está concentrada na fase inicial da vida das pessoas, ou seja, de zero a seis anos de idade.

Cerca de 50 mil famílias cearenses em situação de extrema pobreza vão voltar a receber o valor. “É uma forma de contribuir e melhorar a renda dessas famílias”, completou o governador. O total anual do benefício pago pelo governo é de cerca de R$ 50 milhões.