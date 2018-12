Camilo Santana anuncia convocação de 373 PMs em janeiro

O Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, anunciou na manhã desta quinta-feira (27), em seu perfil do Facebook, a convocação de 373 policiais militares para fazerem parte da segurança pública do Estado.

De acordo com o chefe do executivo, a convocação será feita no dia 4 de janeiro e a nova turma estará "imediatamente" nas ruas. "Dia 4 de janeiro teremos uma nova turma convocada, que imediatamente estará nas ruas reforçando a segurança do nosso Estado do Ceará", afirmou o governador.

Camilo destacou que, com esta convocação, completam-se quase 10 mil policiais militares contratados durante os quatro anos de seu mandato. O chamamento será consolidado no Centro de Eventos, em Fortaleza.

O governador afirmou que está em Brasília, fazendo tratativas com os ministérios da Saúde, da Integração e das Cidades.