Camilo Santana anuncia conselho de notáveis para discutir ações do governo

O governador reeleito Camilo Santana (PT) anunciou nesta quarta-feira (19) a criação de um conselho de notáveis para colaborar no próximo mandato como chefe do Executivo estadual. "O conselho vai reunir pessoas da sociedade, da área acadêmica, do setor produtivo, para que a gente possa colaborar com as ideias do estado. A gente pode colaborar de diversas formas, o importante é que todos possam estar unidos em defesa do estado e é isso que eu posso defender", disse.

Camilo fez o anúncio durante a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no pleito realizado em outubro. A solenidade ocorre nesta quarta-feira (19) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), sob a presidência da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Foram diplomados o governador reeleito, Camilo Sobreira de Santana; a vice-governadora Maria Izolda Cela de Arruda Coelho; os senadores eleitos, Cid Ferreira Gomes e Luis Eduardo Girão; os 46 deputados estaduais e 22 deputados federais.

O gestor também informou que até a próxima semana vai anunciar um conjunto de medidas realizadas pelo governo nos últimos dois meses. "Tanto do ponto de vista interno do governo, quanto de leis para a Assembleia, reforma administrativa para que a gente possa entrar no ano de 2019 garantindo que o estado mantenha seu equilíbrio fiscal, mantenha sua capacidade de investimento".

Outro ponto abordado foi a relação que o governo deve manter com a próxima gestão federal, com Jair Bolsonaro (PSL) à frente da Presidência. "Nós vamos procurar construir uma relação institucional. Eu repito o que eu sempre tenho dito: o que eu tiver que fazer para defender os direitos do meu estado, eu farei. Respeitando os meus princípios, aquilo que eu acredito, o que eu defendo. E repito o que eu já coloquei numa reunião, o que eu puder ajudar, os governadores do Brasil, puderem ajudar o Brasil, nós vamos ajudar. Naquilo que for melhor para o nosso país", asseverou.

Quanto ao novo secretariado, Camilo Santana afirmou que deve anunciar todos os nomes entre o Natal e o Ano Novo, informando que foram feitas algumas mudanças.