Camilo realiza última reunião com secretariado

O governador Camilo Santana se reuniu, na manhã desta quarta-feira (26), com o secretariado de seu Governo. Durante o encontro, o chefe do Executivo Estadual fez um balanço positivo de sua administração nos últimos quatro anos.

De acordo com assessores do governador, ainda que a Segurança Pública tenha passado por um momento crítico nos últimos anos, há pontos que podem ser considerados positivos. Outras áreas vistas como positivas foram as de Educação e Economia, visto os investimentos feitos pelo Governo ao longo dos quatro anos.

Havia expectativa de que Camilo anunciasse os nomes dos novos secretários de sua futura gestão, mas isso só deve acontecer na próxima sexta-feira (28) ou antes do dia da posse do governador. A cerimônia de posse do chefe do Executivo Estadual acontecerá às 14 horas, do dia 1º de janeiro, na Assembleia Legislativa. Em seguida, às 16 horas, ele empossará o novo secretariado.