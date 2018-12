Camilo mantém Juvêncio Vasconcelos na PGE

O advogado Juvêncio Vasconcelos Viana continua como Procurador-Geral do Estado (PGE) no novo governo Camilo Santana (PT). Além de advogado, Juvêncio é mestre em Direito pela UFC e doutor em Direito Processual pela USP.

Com o anúncio de Juvêncio, o governador Camilo Santana (PT) já definiu 16 nomes que irão compor o seu secretariado no segundo mandato a partir de 2019. A expectativa é que o petista anuncie o restante da equipe ainda neste sábado (29).

>Veja quem são os secretários confirmados no Governo Camilo Santana

Perfil

Professor efetivo da UFC (graduação e pós-graduação). Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e do Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Autor de artigos e livros na área do Direito.