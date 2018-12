Camilo e outros governadores discutem Segurança com Moro

Os governadores eleitos e reeleitos, entre eles o governador do Estado Camilo Santana (PT), se reúnem nesta quarta-feira (12), em Brasília, com o futuro ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, para debater suas prioridades nas áreas de segurança pública, policiamento de fronteiras e sistema prisional.

Entre os presentes está o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), José Otávio Noronha, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamacchia e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.

O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, conversará com os governadores na hora do almoço.

Este é o primeiro encontro entre Camilo Santana e integrantes da equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). No dia 14 de novembro, governadores eleitos e reeleitos encontraram com Bolsonaro para discutir as prioridades do próximo governo com os estados. Na ocasião, o governador Camilo Santana não pode comparecer, pois cumpria agenda institucional na Espanha.

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), informou que irá apresentar ao ministro Moro as propostas que foram discutidas e elaboradas com os governadores do Norte e Nordeste no documento intitulado "Planos para a segurança do Brasil".

Entre as propostas para a segurança, os governadores ressaltaram eixos do Sistema Único da Segurança Pública e a criação de um sistema integrado de proteção das fronteiras brasileiras, que deve seguir os moldes do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública do Nordeste, inaugurado na última sexta-feira (7) no Ceará. A ideia é promover compartilhamento de dados entre os estados para o combate ao crime.

"Queremos a proteção das fronteiras para evitar a entrada de drogas e que permita ampliar o contingenciamento humano e uso de tecnologias para garantir a prevenção do combate ao crime e não somente o crime organizado mas reduzir a criminalidade no Brasil", disse Wellington Dias.

Segundo Wellington, os governadores estão pleiteando a criação de um fundo para ampliar os recursos do SUSP.

"É um sistema novo e para que tudo isso funcione há a necessidade de um fundo que tem que ter novos recursos e estamos trabalhando para ampliar esses recursos, por meio da regulamentação de jogos e internet. Há a necessidade da tributação pra gerar algo de R$18 a R$20 bilhões por ano", informou.

Com informações de Ana Carolina Curvello.