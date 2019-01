Camilo defende Maia para presidência da Câmara e Reforma da Previdência

O governador Camilo Santana (PT) disse, na noite desta quarta-feira (16), em entrevista à GloboNews, ser a favor da permanência de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Câmara Federal.

O deputado esteve no Ceará, na segunda-feira (14), buscando apoio para sua reeleição. Na ocasião, ele foi recebido pelo governador petista. Nacionalmente, porém, o PT ainda não definiu sua posição em relação à disputa.

Posso dar minha opinião pessoal. Defendo a reeleição do presidente Rodrigo Maia. Ele esteve no Ceará, reuni toda a bancada federal. Ele tem um pefil plural. O congresso é a casa de todos, há divergências de opiniões. Enxergo no Rodrigo essa capacidade de ouvir a todos

Camilo foi indagado, ainda, se não o incomodaria o apoio que Rodrigo Maia recebeu do PSL de Bolsonaro. "De forma alguma", garantiu.

Reforma da Previdência

Durante a entrevista, o governador declarou ainda ser a favor da Reforma da Previdência, mas que para apoiar o modelo defendido pela equipe do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), é "preciso pimeiro preciso conhecer a proposta que vai ser encaminhada".

Eu sempre fui a favor da Reforma da Previdência. Eu fiz mudanças no meu Estado, até onde poderia fazer e esse é o grande gargalo dos estados: o déficit da previdência é absurdo. Tenho procurado controlar isso com mão de ferro, buscando todas as alternativas para garantir o equilíbiro fiscal do meu estado.