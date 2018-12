Camilo confirma novos secretários de Esporte, Saúde e Controladoria do Estado

O governador Camilo Santana definiu mais cinco nomes para compor seu secretariado no segundo mandato a partir de 2019. Uma das novidades é o nome de Rogério Pinheiro, que foi já foi chefe de gabinete do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), e agora irá assumir a Secretaria do Esporte e Juventude. A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste nesta segunda-feira (31).

Veja quem são os secretários confirmados no Governo Camilo Santana

Além de Pinheiro, também foi definido o nome de Eliane Estrela como titular da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior. Já Aloísio Carvalho foi confirmado como secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).

Os outros secretários confirmados nesta segunda-feira já faziam parte da gestão estadual. Francisco Teixeira continuará na Secretaria dos Recursos Hídricos, e Inácio Arruda permanecerá na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior.

Inácio está à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia desde 2014, quando foi escolhido como titular da pasta no primeiro mandado do governador Camilo Santana. Francisco Teixeira também estava na Secretaria de Recursos Hídricos desde 2014. Antes de assumir o cargo, ele era ministro da Integração Nacional do Governo Dilma Rousseff.