Câmara Municipal vota projeto que cria o 'Réveillon cristão' na Avenida Beira Mar

Com o nome oficial de Celebração da Virada, um projeto de lei que cria o Réveillon cristão de Fortaleza será apreciado pelos vereadores em segunda discussão nesta terça-feira (3). O projeto de lei, oriundo de indicação do vereador Salmito Filho (PDT), foi enviado à Casa pelo prefeito Roberto Cláudio (PDT) no último dia 25 de setembro. A proposta de Lei municipal consta na pauta da Ordem do Dia, disponibilizada no site da Casa.

Segundo a Mensagem, a Celebração da Virada será realizada na Avenida Beira Mar, das 19h às 6h, a céu aberto, com a presença de cantores e bandas cristãs locais e nacionais, concluindo com uma celebração cristã na primeira manhã do ano seguinte, conforme informa a Mensagem da Prefeitura de Fortaleza.

Ainda segundo o projeto, as despesas da execução da Lei devem correr por meio de dotações orçamentárias próprias. O Município poderá, porém, firmar parcerias com a iniciativa privada, Poder Público Estadual e União.

De acordo com a proposta assinada por Roberto Cláudio, a justificativa para a Celebração é o fato de que a população cristã de Fortaleza ocupa "significativa parcela de influência na sociedade", representando 89% da população, de acordo com o Censo 2010 do IBGE.

"As igrejas cristãs de Fortaleza têm contribuído para o crescimento de uma cultura de paz, ética, e dos mais relevantes valores morais que a sociedade possa assumir", destaca o documento.

Outro argumento utilizado é o do turismo. A proposta reforça que o evento, "além de oferecer à população de Fortaleza e Região Metropolitana um evento cristão de qualidade", poderá marcar a Capital como destino turístico também para aqueles que procuram uma noite de comemoração que ressalte os valores cristãos.