Câmara Municipal aprova 'Réveillon Cristão' em Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta terça-feira (4) proposta da Prefeitura da Capital para a criação da "Celebração da Virada", uma versão cristã do tradicional Réveillon. O texto ainda precisa ser votado em Redação Final, momento no qual apenas se analisa se aquilo que os vereadores votaram é o que seguirá para a sanção do prefeito. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo plenário da Casa.

De acordo com parlamentares, a aprovação consensual aconteceu porque houve um conjunto de alterações propostas pelo presidente da Câmara, Salmito Filho (PDT), idealizador do evento. "Do jeito que veio para a Casa, essa proposta jamais poderia ser aprovada", declarou Guilherme Sampaio, líder da bancada do PT.

Segundo ele, a proposta original do Executivo dava ao governo o ônus de realizar o evento. "Temos que lembrar que o Estado é laico. Ele não pode ter a iniciativa de celebrações religiosas", argumentou o parlamentar. Agora, segundo ele, o texto a ser sancionado não trata o evento de forma diferente do que outras datas religiosas. "Muitos desse eventos já são apoiados pela Prefeitura, como a Caminhada com Maria e o Dia de Iemanjá", explicou.

Original

Originalmente, o texto previa que o evento ficaria a cargo das secretarias municipais de Turismo e de Cultura. Com as mudanças aprovadas, ele apenas passa a ser incluído no calendário oficial de eventos do Município e a Prefeitura pode firmar parcerias com o setor privado para garantir a festa. O novo texto também veta a contratação de atrações pelo governo. Entretanto, mantém a previsão de que as despesas previstas na lei serão financiadas com recursos do orçamento.

A assessoria da Prefeitura afirmou que ainda não há previsão para a realização do evento e que a Legislação servirá, primordialmente, para assegurar a possibilidade de que ele seja realizado.

Parcerias

O líder do governo na Casa, Ésio Feitosa (PPL), afirmou que a intenção é que a festividade seja financiada através das parcerias com o setor privado. "Esse é um evento que entra no calendário da cidade, entretanto a sua construção se dará a partir das organizações religiosas da nossa cidade", explica. De acordo com o parlamentar, na medida do possível, serão essas entidades que organizarão e financiarão o evento.

O vereador pontuou, ainda, que a medida pode ter um impacto positivo no setor de turismo da Capital. "A Prefeitura atende a um público interno, que já pedia por esse tipo de evento. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico, há a possibilidade de atração de novos turistas que se identificam com esse tipo de evento", apontou.

A proposta da "Celebração da Virada" surgiu de uma sugestão feita por Salmito Filho e endossada pela Casa. De acordo com a justificativa do projeto do presidente da Câmara, as justificativas para a realização do evento são a maioria cristã da cidade, além dos impactos que a medida pode ter no turismo e o papel que as igrejas têm na Capital.

"Com valores e conceitos bem definidos, as igrejas cristãs de Fortaleza têm desempenhado seu papel de contribuinte para o crescimento de uma cutlura de paz, ética e dos mais relevantes valores morais que sua sociedade possa assumir", escreveu Salmito no texto.