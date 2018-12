Bolsonaro vai acompanhar jogo do Palmeiras em São Paulo

O presidente eleito Jair Bolsonaro chegou no início da tarde deste domingo em São Paulo para acompanhar o jogo entre Palmeiras e Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Bolsonaro, que é Palmeirense, acompanhará a festa do time pelo título na competição. Ele deixou sua casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, às 11h (horário de Brasília) e embarcou em um voo de carreira da ponte aérea no Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade. Pouco antes do embarque, disse que deve anunciar o ministro do Meio Ambiente esta semana e criticou outra vez as multas aplicadas pelo Ibama.

"Espero que resolva essa questão do (MInistério do) Meio Ambiente e fechou questão", disse o presidente eleito. "A questão da multagem (sic) no campo. Não podemos perseguir quem trabalha no Brasil. O governo é especialista em perseguir quem trabalha. Você vai, por exemplo, numa fazenda. Caiu uma mancha de óleo diesel no quintal do fazendeiro, é multa milionária em cima dele. Não derrubou porque quis".

Bolsonaro defendeu que o Brasil é o País que mais preserva suas florestas e criticou um decreto feito pelo presidente Michel Temer que permite que faz com que parte do valor das multas pagas por infratores seja destinado a projetos de recuperação ambiental que podem ser feitos por entidades públicas ou privadas.

"O Brasil é o país que mais preserva o Meio Ambiente. Agora tem fiscais que abusam. - disse ele. - Em torno de 40% das multas vai para ONGs para defender o Meio Ambiente. Ou seja, um sistema que se retroalimenta", afirmou.

Pelo decreto do fim de 2017, quem é multado ganha um desconto de 60% no valor cobrado caso resolva aderir à modalidade de multa indireta. Por meio desse valor pago, o infrator financia projetos de recuperação de áreas degradadas por terceiros.

O presidente eleito aguardou o voo em uma uma área reservada pela Polícia Federal e depois embarcou em um voo às 12h40. O avião pousou pouco antes das 14h no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista. De lá, ele segue diretamente para o Allianz Parque, estádio do Palmeiras. A partida de futebol está marcada para às 17h (horário de Brasília).

"Sou palmeirense, paulista e fui convidado pela presidência (do Palmeiras)", afirmou Bolsonaro.